باشاغا يعلن رفع الحصار المفروض على الهلال النفطي

قال رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، إن تكتل الهلال النفطي قد وافق على رفع الحصار المفروض على المنشآت النفطية، بعد جهود من مجلس النواب والحكومة الليبية لإعادة فتح الحقول والموانئ، بحسب ما ذكره باشاغا في تغريدة على حسابه في تويتر.

وضمّن باشاغا التغريدة بيانًا مصورًا لمن قال إنهم متحدثون باسم الهلال النفطي، أعلن من خلاله من تلا البيان عن “إعادة فتح الحقول والموانئ استجابة لتعليمات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح”.

وكان محتجون قد طالبوا قبل أسابيع بتمكين الحكومة الليبية من ممارسة مهامها في العاصمة طرابلس، وإقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط عقب إغلاقهم ميناء الزويتينة وحقليْ الفيل والشرارة جنوب البلاد.

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