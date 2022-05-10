الحداد: أحث منتسبي المؤسسة العسكرية على أن يكونوا سدًا منيعًا ودرعًا للوطن والمحافظين على أمنه واستقراره والحامين لحدوده

طرابلس 10 مايو 2022م (وال)- حث رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، منتسبي المؤسسة العسكرية على أن يكونوا سدًا منيعًا لكل التهديدات، وأن يكونوا درع الوطن والمحافظين على أمنه واستقراره والحامين لحدوده.

جاء ذلك في كلمة له خلال حضوره أمس الإثنين، حفل معايدة عيد الفطر المبارك، الذي أقامته إدارة الشرطة العسكرية برئاسة الأركان العامة بمقر الإدارة؛ بحضور الأمين العام لرئاسة الأركان، ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية، ورؤساء الأركان النوعية، وعدد من رؤساء الهيئات ومديري الإدارات العسكرية، وعدد من ضباط وضباط الصف والجنود من منتسبي الجيش الليبي، وعدد من الموظفين التابعين لوزارة للدفاع، وعدد من الضيوف الكرام.

وتم خلال حفل المعايدة؛ استعراض عدد من الأنشطة المختلفة لإدارة الشرطة العسكرية خلال العام الماضي، كما تم تكريم أفراد من الإدارة الذين اجتازوا الدورة التدريبية القانون الدولي الإنساني ومحكمة الجنايات الدولية الدائمة. (وال)

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