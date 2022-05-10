البرلمان يحيل مشروع قانون الميزانية إلى لجنة الموازنة والتخطيط والمالية

قرر مجلس النواب إحالة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2022 والذي أعدته حكومة الاستقرار إلى لجنة الموازنة والتخطيط والمالية بالمجلس.

وجاء قرار المجلس بعد مناقشته لمشروع القانون في جلسته المغلقة التي التأمت في مدينة طبرق يوم أمس الإثنين.

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