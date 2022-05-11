تقرير فرنسي يحذر من تدفق أسلحة من أكرانيا إلى ليبيا

حذرت مجلة موند أفريك الفرنسية من مخاطر احتمال تدفق الأسلحة التي تزود الدول الغربية أوكرانيا بها إلى ليبيا عقب الدعم العسكري الكبير من قبل الولايات المتحدة ودول الغرب لنظام كييف.

وقالت المجلة في تقرير لها اليوم: “من المحتمل أن تتدفق الأسلحة من أوكرانيا إلى ليبيا معترفة بمخاطر دعم الغرب لنظام كييف بإرسال معدات عسكرية وهجومية تقدر بمليارات الدولارات على الأمن العالمي وإيصال هذه الأسلحة إلى ليبيا”.

واستذكرت المجلة الفرنسية كلاماً لمسؤولين أمريكيين أوردته شبكة سي إن إن الأمريكية أن الأمر سينتهي ببعض الأسلحة التي تستلمها أوكرانيا إلى أماكن غير متوقعة وفي أيدي جيوش وميليشيات أخرى وذلك على المدى البعيد.

وقالت: “إن التدخلات العسكرية لحلف الناتو ضد ليبيا منذ العام 2011 لم تنته بعد بينما تم دمج اسمها مع كلمة الفوضى وتم تنظيم مؤتمرات لا تعد ولا تحصى لمحاولة إصلاح ما مزقه حلف الناتو فيها”.

وأكدت الصحيفة أن ليبيا دولة استراتيجية من خلال موقعها الجغرافي وثروتها الكبيرة من الطاقة وهي عالقة في شبكة العنكبوت من التدخل الخارجي الذي يؤدي إلى تفاقم التوترات الداخلية وتفاقم الأزمة فيها.