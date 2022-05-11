أبو زريبة يناقش مع قدور آلية عودة المهجرين

بحث وزير الداخلية بالحكومة الليبية عصام أبو زريبة مع وزير الدولة لشؤون المهجرين والمفقودين علي قدور العراقيل التي حالت دون العودة الآمنة للمهجرين بالداخل والخارج إلى منازلهم.

وشهد اللقاء مناقشة وضع أسر المفقودين والمهجرين من منتسبي وزارة الداخلية في جميع أنحاء ليبيا، والتطرق إلى بحث آلية الوضع الأمني ببعض المدن وكيفية عودة المهجرين، وسبل تحقيق الاستقرار وتوفير كافة الإمكانيات والخدمات لهم.

وأكد أبو زريبة دعمه الكامل لوزارة الدولة لشؤون المهجرين والمفقودين؛ من أجل إنجاح خططها وبرامجها، مشددًا على أهمية التعاون وتبادل وجهات النظر والتشاور حول بعض الملفات المشتركة بين الجهتين.

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