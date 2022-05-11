لقاء السّفير الإيطالي بوتشينو مع المترشّح الرّئاسي النايض

التقى مساء اليوم الثلاثاء سعادة سفير إيطاليا لدى ليبيا، السيد جوزيبي بوتشينو، على منصّة للتّواصل المرئي، بالمترشّح الرّئاسي أ.د. عارف النايض، رئيس تكتل إحياء ليبيا، وتناقشا عن آخر المستجدّات في ليبيا، وسُبل تجاوز الأزمة السّياسيّة الحاليّة، والسّير قدماً بالعمليّة الانتخابيّة الرئاسيّة والبرلمانيّة. كما تناقشا في أهمّ النّقاط العشر التي قدّمتها مبادرة (تكتّل إحياء ليبيا) لتجديد الشّرعيّة سلميًّا في ليبيا.
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قناة ليبيا
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