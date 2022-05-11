مالطا توداي: رجلا أعمال مالطيين قاما بعمليات اختلاس في ليبيا

كشفت صحيفة “مالطا توداي” المالطية والناطقة بالإنجليزية، اليوم الثلاثاء، عن توصلها لتطورات جديدة بخصوص قضايا اختلاس متعددة، ارتكبها رجال أعمال مالطيين، عن طريق استثمارات غير معروفة في ليبيا، وفق الصحيفة.

كما أوضحت الصحيفة خلال تقرير أعدته لمتابعة مجريات الحادثة، أنّ رجلي الأعمال المالطيين، دارين كاشا، ريان شمبري، تمكنا من استخدام وسائل بشرية، للقيام بعملية الاحتيال المعروفة باسم «بيع سلسلة متاجر سوبر ماركت تمتلك عدة فروع في ليبيا، مشيرة إلى أن تكلفة تلك الفروع وصلت نحو 94 ألف يورو.

وأكدت مالطا توداي، أنّ أحد المتهمين بعملية الاحتيال في ليبيا أكد رغبته بتوسيع تجارته للمنسوجات، وعمل فروع للسوبر ماركت بالقرب من العاصمة طرابلس.

ويشار الى أن صحيفة مالطا توداي،قد نشرت في وقت سابق، أنّ المبالغ المقترضة بداعي توسيع سلسلة السوبر ماركت في ليبيا، بلغت 5 ملايين و700 ألف يورو قبل أن تنهار السلسلة ماليًا