المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية: واشنطن لا تفضل طرف علي الأخر في صراع الحكومتين

أكد المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية ” سامويل وربيرغ ” أن واشنطن تدعم الحوار السياسي في ليبيا ، جاء ذلك في حوار له مع قناة “الحرة”

كما أضاف وربيرغ ” أن الولايات المتحدة تتعامل مع جميع الأطراف الليبية .

وأكد ” وربيرغ ” على أن واشنطن توعدت بفرض عقوبات للمعرقلين للعملية السياسية الليبية وإجراء الانتخابات من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وشركائها الدوليين وحلفائها في المنطقة وخارج المنطقة“.

وأضاف المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، أن استراتيجية بلاده هي “دعم خيار الشعب الليبي الذي اختار الانتخابات، لذلك سجل أكثر من مليونين ونصف في قوائم الاقتراع“.

وتابع قائلآ: “حان الوقت لوجود حكومة ليبية موحدة تواجه كل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها ليبيا” وتجرس الانتخابات وتوزع الاموال علي جميع الشعب الليبي .

مضيفآ أن الولايات المتحدة الأمريكية ، لديها قلق شديد من قفل النفط.

وعن سؤاله عن الخلاف على السلطة بين الحكومتين، قال وربيرغ : إن “استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية تتمثل في العمل مع كل الأطراف للوصول إلى حل” وعلي الليبين هم من يحدد الحكومة من الداخل وليس من الخارج او من اميركا .

مؤكدآ أن بلاده لا تفضل طرف علي الاخر في صراع الحكومتين قائلآ: نتواصل مع الطرفين

واختتم وربيرغ حواره قائلآ : أن”المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا و(سفيرها لدى طرابلس) ” ريتشارد نورلاند ” قد أجرى لقاءات خلال هذه الفترة مع كل الأطراف في ليبيا، والتقى كل القادة الليبيين، ونحن نشجع القادة الليبيين على المضي قدما نحو الانتخابات