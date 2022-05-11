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الخارجية الأميركية تجدد دعمها لإجراء الانتخابات الليبية بأسرع ما يمكن

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، أن الإدارة الاميركية تعمل مع المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز للقيام بما هو ممكن لدعم وقف إطلاق النار وإبقاء العنف بمستويات متدنية.

وأضاف برايس، في تصريحات لقناة “الحدث”، أن بلاده تدعم إجراء الانتخابات في ليبيا وتسعى إلى أن يتم التعبير عن إرادة الشعب الليبي بأسرع ما يمكن، مشيرًا إلى أن تسجيل الليبيين في قوائم الانتخابات بأرقام قياسية دليل على رغبتهم بممارسة حقهم الديمقراطي.

وكان مصدر دبلوماسي قد أكد لـ”218″، أن المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز تتجهز قريبًا للسفر إلى الولايات المتحدة؛ لبحث الوضع الليبي مع الإدارة الأميركية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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