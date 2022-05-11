جريمة تهز بنغازي.. أخ يقتل شقيقه ويحرق المنزل والجثة لإخفاء معالم جريمته

كشفت مديرية أمن بنغازي في ليبيا ملابسات جريمة قتل ارتكبها أخ بحق شقيقه في منطقة اللثامة، قبل أن يشعل النار في المكان لإخفاء المعالم.

وذكرت مديرية أمن بنغازي إن قسم البحث الجنائي كشف غموض جريمة كادت تُقيد ضد مجهول، وتم القبض على الجاني.

كما أوضحت عبر الصفحة الرسمية لها على موقع “فيسبوك” أن فريقا من القسم عثر على جثة متفحمة جراء نشوب حريق.

وأظهرت التحقيقات أن الحادثة جريمة قتل عمد، كادت تنتهي على أنها وفاة طبيعية نتيجة اختناق.

وأضافت مديرية أمن بنغازي ، أن الشكوك دارت حول شقيق الجاني وهو ممن يتعاطون المخدرات، وكان على خلاف دائم مع أسرته ومع المجني عليه بسبب تعاطيه المفرط.

وقد تمكن أعضاء التحريات من الحصول على تسجيل صوتي لوالدة كل من المجني عليه، وشقيقه، مفاداه قيام الجاني بتهديد أخيه المجني عليه بالقتل والتهجم على والدته وخنقها وتهديدها بالقتل.

وذكرت المديرية إلى أنه تم إعداد كمين للجاني في منطقة اللثامة وضبطه، وقالت إنه اعترف بأنه قام بالتسلل للمنزل الذي كان ينام به المجني عليه وسكب البنزين عبر نافذة الغرفة وأشعل النار، وإنه مكث في مركبته الآلية تلك الليلة وهو يُشاهد النيران تشتعل في المنزل، قبل أن يخبر والدته بأنه شاهد النيران في منزل أخيه.