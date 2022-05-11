فلسطيني يقتحم منزل مواطن ويقذفه بقنبلة في منطقة الكويفة

اقتحم شخص فلسطيني الجنسية منزل أحد المواطنين بمنطقة الكويفة بمدينة بنغازي، وألقى قنبلة يدوية داخل المنزل ما أدى إلى انفجارها وإصابة صاحب المنزل بإصابات بالغة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكرت مديرية أمن بنغازي، “أن مركز شرطة الكويفة تمكن من ضبط شخص فلسطيني الجنسية قام بالتهجم على مواطن ليبي بواسطة سلاح أبيض وقام برمي قنبلة يدوية والتي انفجرت وتسبب في دخول المواطن إلى المستشفى”.

وأضافت، “أن مركز الشرطة تلقى بلاغا من المواطن م.ح.م أفاد فيه بتعرضه لهجوم بسلاح أبيض من قبل شخص فلسطيني الجنسية بمنطقة الكويفية ومن ثم قام المشكو فيه برماية قنبلة يدوية (رمانة) باتجاه الشاكي مما أدى لانفجارها وتسبب له بجروج أدت لدخوله المستشفى”.

وأصدر رئيس مركز شرطة الكويفيةمقدم طارق نجم تعليماته بالتحري وضبط الشخص المطلوب، حيث تم تحديد مكان تواجده وإعداد كمين له وضبطه والانتقال به إلى المركز.

وبالإستدلال مع المتهم تبين أنه يدعى خ.م.خ فلسطيني الجنسية واعترف بتعديه على الشاكي بواسطة سلاح أبيض وقيامه بإلقاء قنبلة يدوية على عليه، حيث أنه كان بحالة غير طبيعية أثناء مُهاجمته للمجني عليه.

وأتخذت كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.