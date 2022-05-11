أعيان ونشطاء طبرق يهددون بإغلاق ميناء الحريقة النفطي | أخبار ليبيا 24

#أخبارليبيا24_خاص

اعلنت مجموعة من اعيان ونشطاء طبرق ايقاف التصدير من ميناء الحريقة النفطي ومصفاة طبرق حفاظا على قوة الشعب الليبي .

هذا كما دعى الاعيان و النشطاء في بيانهم لاجتماع قبائلي بين قبائل فزان وبرقة في بنغازي يضم كل الشرائح

وبحسب البيان فقذ اخلوا النشطاء و الاعيان مسؤوليتهم عن اي ناقلة نفطية تدخل الى الرصيف النفطي في ميناء الحريقة متوعدين بمعاملتها بشكل عسكري

هذا واشار البيان الى ان اغلاق النفط جاء نظرا لانهيار المستوى المعيشي في المدينة من بنية تحتية ومياه وكهرباء وغيرها .

وفي سياق ليس ببعيد أعلن تكتل الهلال النفطي، مساء اليوم الثلاثاء، رفع الحصار المفروض على المنشآت النفطية استجابة لدعوة رئيس البرلمان عقيلة صالح.

وأصدر، التكتل بيانا مصورًا، قال فيه إنه قرر الاستجابة لـ “تعليمات المستشار عقيلة صالح بفتح الحقول من هذه اللحظة”.

من جانبه، قال رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، إن جهود مجلس النواب والحكومة الليبية لإعادة فتح الحقول والموانئ النفطية كللت بالنجاح، وذلك بعد إعلان تكتل الهلال النفطي موافقته على رفع الحصار المفروض على المنشآت النفطية.

ومنذ نحو 3 أسابيع أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيانات متلاحقة، “القوة القاهرة” في حقول الفيل والشرارة. والزويتينة والبريقة النفطية، حتى إشعار آخر لتوقف الإنتاج فيها، بسبب إغلاقها من محتجين.

وأعلن تكتل الهلال النفطي بالإضافة إلى محتجين آخرين في الجنوب عن وقف إنتاج تصدير النفط من المنطقة بشكل كامل. وإلى حين خروج حكومة الوحدة الوطنية من المشهد، وتسليم مهامها للحكومة المكلفة من مجلس النواب.