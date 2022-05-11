السعودية والسنغال: نؤكد ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة أراضيها

أكدت السعودية والسنغال ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها ودعم جميع الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي (ليبي – ليبي).

جاء ذلك في بيان مشترك للبلدين صدر اليوم الثلاثاء عن زيارة الرئيس السنغالي ماكي سال للمملكة خلال الفترة من 22 إلى 25 أبريل الماضي، حسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وحسب البيان، فقد شدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، وأكدا دعم جميع الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي (ليبي – ليبي)، وضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.