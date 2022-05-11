بليحق: عمل الحكومة الليبية من سرت يحقن دماء الليبيين

العنوان-طبرق

أكد الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن عمل الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا من سرت، سيكون له آثار إيجابية منها حقن دماء الليبيين، مشيرا إلى أن المجلس اختار عقد جلسة في المدينة خلال الأيام المقبلة دعما لانطلاق عمل الحكومة من داخلها.

وفي تصريحات صحفية قال بليحق إن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح تناول تلك المسألة خلال لقائه الأخير مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية، وأكد أيضا أن وجود الحكومة في سرت سيحول دون إدخال البلاد في حرب جديدة.

لافتا إلى أن الأمر أيضا يتوافق مع مبادرة عقيلة، التي جاء على إثرها حوار جنيف، والذي أفضى إلى اختيار المجلس الرئاسي والحكومة السابقة، حيث دعا حينها إلى أن يكون مقر المجلس والحكومة في سرت لكي لا تقع رهينة الميليشيات المسلحة الموجودة في العاصمة طرابلس.