التواتي: النواب المتهمون بالرشوة ينادون باستقالة جماعية خوفاً من الفضيحة

أكد المحلل السياسي، عامر التواتي، أن بعض النواب الذين تحوم حولهم شبهات تلقي رشوة ينادون باستقالة جماعية لتأزيم مجلس النواب أكثر وحتى لا تفضح رشاويهم.

وقال التواتي في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “بعض النواب الذين تحوم حولهم شبهات تلقي رشوة في ملتقى الحوار السياسي ينادون باستقالة جماعية لتأزيم مجلس النواب البائس والمتأزم أصلا”.

وأضاف “لا يمكن قبول هذه الدعوة بأنها صحوة ضمير لأنه لا ضمير لديهم ليصحوا، ولا أعتقد أنها مناورة سياسية للمخاتلة كما هي عادتهم، في اعتقادنا أن الأمر أو الأوامر صدرت لهم”.

وتابع “الأوامر كما يلي: إما أن تقدموا استقالاتكم وتنهوا مجلس النواب وإلا سوف نقوم بالصوت وبالصورة بتسريب مبالغ الرشوة باليورو، وبالدولار، وبالدينار، وبالدرهم، وبالليرة، وحتى بالسيفا الإفريقية، وبالبتكوين أيضا”.