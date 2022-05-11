عمداء 4 بلديات بطرابلس يحذرون الدبيبة من نقل تبعية مستشفى “علي عمر عسكر” لوزارة الدفاع

حذر عمداء بلديات؛ «قصر بن غشير»، «إسبيعة»، «سوق الخميس إمسيحل»، «السائح»، في بيان، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، من إلغاء تبعية مستشفى علي عمر عسكر لجراحة المخ والأعصاب، لوزارة الصحة ونقلها إلى وزارة الدفاع.

وأشار بيان العمداء؛ إلى أن “القاطنين بنطاق هذه البلديات يعانون الإهمال والتقصير الواضح الذي شاهدوه طيلة الفترة السابقة والحال يزداد سوءا أكثر فأكثر”.

وتابع البيان؛ أن “العناصر الطبية والطبية المساعدة لجأت إلى طريقة النقل والاستقالة نتيجة سوء المعاملة وإجحاف حقوقهم الأساسية”.

وأوضح بيان عمداء البلديات، أن “المرفق الصحي انهار بشكل تام وأصبح عاجزًا عن تقديم أدنى الخدمات الطبية”.