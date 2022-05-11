سهيل الغرياني: لو دعمت دار الإفتاء بالمال الوافر لصنعت مجداً لليبيا

علق سهيل الغرياني، مدير قناة “التناصح” ونجل المفتي المعزول الصادق الغرياني، على صورة ترصد عدد الفتاوى التي قامت دار إفتاء الغرياني بتقديمها خلال شهر رمضان.

وقال نجل الغرياني في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إن “مشاريع الدار تقوم على مواصلة الليل بالنهار، فيها رجال قائمون نحسبهم أهل صدق وعمل، يُمنع عنهم المال، ويُقتر عليهم رزقهم ولا يفترون، هذا عدا مشاريع التعليم ونشر العلم والمعرفة التي تتبعها”. بحسب وصفه.

وأردف؛ “بالله لو كانت هذه الدار تملك ما ينفق على الترهات والفساد، وتدعم بالمال الوافر المطلوب، ماذا كانت تصنع من مجد لليبيا ولسائر بلاد المسلمين!”، معقبًا؛ “لكن مانعيها لا يضرون إلا أنفسهم وما يشعرون”.