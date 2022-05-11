تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية انخفاض في درجات الحرارة على مناطق الشمال والجنوب الغربي مع تكاثر للسحب من حين لآخر وسقوط أمطار متفرقة تكون جيدة على بعض مناطق الدواخل.

وتبقى الفرصة في رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة مهيأة لسقوط أمطار على بعض مناطق الساحل والدواخل، ومن المتوقع أن تكون جيدة على بعض مناطق الدواخل وسرت تصحبها سحب رعدية.

والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (17-23)مْ.

وفي الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده تكون السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا مع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، قد تكون جيدة على مناطق الواحات.

والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على الخليج، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (18-23)مْ على المناطق الساحلية، وتكون على جالو والجغبوب ما بين (30-33)مْ.

أما في الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على الحمادة – الجفرة وأقصي الجنوب الغربي قد تصحبها سحب رعدية وتكون جيدة على الحمادة.

والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا على الحمادة وهون، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (26-32)مْ.

بينما في الكفرة- السرير- تازربو تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً على السرير وتازربو مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (29- 35)مْ تصل على الكفرة إلى (39)مْ.