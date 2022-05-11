رئيس وزراء إيطاليا: ليبيا ستكون موردا ضخما للغاز والنفط لأوروبا

أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي أن ليبيا يمكن أن تكون موردا ضخما للغاز والنفط لإيطاليا وأوروبا كلها.

جاء ذلك خلال حديث دراغي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض الثلاثاء، وفقا لما ذكره موقع «ديكود 39» الإيطالي.

وقال دراغي:” ليبيا يمكن أن تكون موردا ضخما للغاز والنفط.. لا أعرف لإيطاليا ولكن لأوروبا كلها”.

وأضاف رئيس الوزراء الإيطالي، مخاطبا الرئيس الأمريكي: “يجب العمل سوياً لتحقيق الاستقرار في البلاد”.

وتابع “العلاقات بين إيطاليا والولايات المتحدة كانت دائماً قوية جداً، لكن الحرب في أوكرانيا جعلتها أقوى، فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتقد أنه يمكن تقسيمنا لكنه فشل، فالبلدين يدينان غزو أوكرانيا ومع فرض عقوبات على روسيا، فضلاً عن دعم أوكرانيا كما طلب رئيسها فولوديمير زيلينسكي”.