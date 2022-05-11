انخفاض في درجات الحرارة.. وأمطار متفرقة في البلاد

تشهد ليبيا انخفاضًا في درجات الحرارة الأربعاء على مناطق الشمال والجنوب الغربي، مع تكاثر للسحب على بعض مناطق غرب ليبيا – مناطق الخليج والوسط مع فرصة لهطول أمطار متفرقة تكون جيدة على بعض المناطق تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

وتشمل الأمطار بعض مناطق الشمال الشرقي والواحات، كما تتراوح درجات الحرارة على مناطق الشمال تتراوح ما بين (18–24) مْ، وتكون على مناطق الوسط والجنوب ما بين (28–34) مْ وتصل إلى (39)مْ على الكفرة.

ويتوقع أن تبقى درجات الحرارة أقل من معدلها في هذا الوقت من السنة على غالبية المناطق إلى يوم الجمعة القادم وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا، بدايةً من يوم السبت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية