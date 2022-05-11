إنفوغرافيك| تعرف على ترتيب الجوازات للدول العربية لعام 2022 | أخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك الترتيب الأول: الإمارات 175 وجهة … الترتيب العالمي 15 الترتيب الثاني: قطر 98 وجهة … الترتيب العالمي 55 الترتيب الثالث: الكويت 95 وجهة … الترتيب العالمي 56 الترتيب الرابع: البحرين 84 وجهة … الترتيب العالمي 63 الترتيب الخامس: سلطنة عمان 80 وجهة … الترتيب العالمي 65 الترتيب السادس: السعودية 79 وجهة … الترتيب العالمي 66 الترتيب السابع: تونس 71 وجهة … الترتيب العالمي 73 الترتيب الثامن: المغرب 64 وجهة …. الترتيب العالمي 80 الترتيب التاسع: مصر والجزائر والأردن 52 وجهة … الترتيب العالمي 92 الترتيب العاشر: السودان 41 وجهة … الترتيب العالمي 103 فيما حلت ليبيا في الترتيب الحادي عشر عربيا والترتيب 104 عالمياً بـ 40 وجهة

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