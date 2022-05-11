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إنفوغرافيك| تعرف على ترتيب الجوازات للدول العربية لعام 2022 | أخبار ليبيا 24

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

الترتيب الأول: الإمارات 175 وجهة … الترتيب العالمي 15

الترتيب الثاني: قطر 98 وجهة … الترتيب العالمي 55

الترتيب الثالث: الكويت 95 وجهة … الترتيب العالمي 56

الترتيب الرابع: البحرين 84 وجهة … الترتيب العالمي 63

الترتيب الخامس: سلطنة عمان 80 وجهة … الترتيب العالمي 65

الترتيب السادس: السعودية 79 وجهة … الترتيب العالمي 66

الترتيب السابع: تونس 71 وجهة … الترتيب العالمي 73

الترتيب الثامن: المغرب 64 وجهة …. الترتيب العالمي 80

الترتيب التاسع: مصر والجزائر والأردن 52 وجهة … الترتيب العالمي 92

الترتيب العاشر: السودان 41 وجهة … الترتيب العالمي 103

فيما حلت ليبيا في الترتيب الحادي عشر عربيا والترتيب 104 عالمياً بـ 40 وجهة

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