إنفوغرافيك| تعرف على ترتيب الجوازات للدول العربية لعام 2022 | أخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
الترتيب الأول: الإمارات 175 وجهة … الترتيب العالمي 15
الترتيب الثاني: قطر 98 وجهة … الترتيب العالمي 55
الترتيب الثالث: الكويت 95 وجهة … الترتيب العالمي 56
الترتيب الرابع: البحرين 84 وجهة … الترتيب العالمي 63
الترتيب الخامس: سلطنة عمان 80 وجهة … الترتيب العالمي 65
الترتيب السادس: السعودية 79 وجهة … الترتيب العالمي 66
الترتيب السابع: تونس 71 وجهة … الترتيب العالمي 73
الترتيب الثامن: المغرب 64 وجهة …. الترتيب العالمي 80
الترتيب التاسع: مصر والجزائر والأردن 52 وجهة … الترتيب العالمي 92
الترتيب العاشر: السودان 41 وجهة … الترتيب العالمي 103
فيما حلت ليبيا في الترتيب الحادي عشر عربيا والترتيب 104 عالمياً بـ 40 وجهة
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