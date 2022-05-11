«الحويج» يبحث عودة الشركات الصينية للعمل بليبيا

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة المؤقتة، محمد الحويج، مع سفير جمهورية الصين، وانغ تشيمين آلية عودة الشركات الصينية للعمل بليبيا.

وقال بيان صادر عن الوزارة “اللقاء ضمّ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة جمال النويصيري والملحق التجاري بالسفارة الصينية”.

وأضاف البيان “ناقش اللقاء المشاكل والعقبات التي تواجه الشركات الصينية في استئناف عملها بدولة ليبيا واستكمال المشاريع الاستثمارية القائمة على تنفيذها، واستعراض خطة حكومة الوحدة في تطوير البنية التحتية وإنشاء موانئ ومطارات تسهم في تشجيع المستثمر الأجنبي لدخول السوق الليبي والمشاركة في إعادة الإعمار وتنفيذ مشاريع استثمارية بكافة القطاعات تحت إشراف الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة والجهات ذات العلاقة”.

وحثّ الحويج، سفير جمهورية الصين على تشجيع الشركات الصينية استئناف عملها بأقرب وقت، مؤكداً حرص وزارة الاقتصاد والتجارة تقديم التسهيلات اللازمة امام الشركات الأجنبية وتوفير بيئة عمل مناسبة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية بمشاركة القطاع الخاص المحلي، إضافة الى وضع برنامج عمل مشترك لتنفيذ وتفعيل طريق الحرير نحو السوق الافريقية بهدف تنشيط تجارة العبور وإقامة مناطق حرة وخاصة بدولة ليبيا تحقق التنوع الاقتصادي.

وأكد سفير الصين رغبة الشركات الصينية استئناف عملها بدولة ليبيا والمساهمة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والاستثمارية وفق رؤية حكومة الوحدة الوطنية لتطوير الأنشطة الاقتصادية والصناعية والخدمية.