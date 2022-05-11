دراغي: ليبيا يمكن أن تكون موردا للطاقة لكامل أوروبا

قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إن “ليبيا يمكن أن تكون موردا ضخما للغاز والنفط.. ليس فقط لإيطاليا ولكن لأوروبا كلها”.

جاء ذلك خلال لقاء دراغي بالرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض، أكد من خلاله أن العلاقات بين إيطاليا والولايات المتحدة كانت دائمًا قوية جدًا، لكن الحرب في أوكرانيا جعلتها أقوى، حسب ما نقله موقع “ديكود 39” الإيطالي.

وشدد دراغي على ضرورة التفكير بعمق بشأن التعامل مع أزمة الطاقة والغذاء التي تفاقمت على خلفية الحرب مع التعويل على دعم الولايات المتحدة.

وردًا على سؤال حول ما يمكن فعله بخصوص ليبيا، أكد دراغي ضرورة العمل سوية لتحقيق الاستقرار في البلاد.

وتعيش أوروبا على وقع ضغط الأسعار المرتفعة بسبب الحرب القائمة بين موسكو وكييف إذ تستورد إيطاليا 95% من حاجتها من الغاز الطبيعي خارج البلاد، بحسب تصريح وزير البيئة الإيطالي روبرتو تشينغولاني أمام مجلس الشيوخ أواخر مارس الماضي.

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