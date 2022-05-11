بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 11 مايو 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 11 مايو 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء انخفاض في درجات الحرارة على مناطق الشمال والجنوب الغربي مع تكاثر للسحب من حين لآخر وسقوط أمطار متفرقة تكون جيدة على بعض مناطق الدواخل.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :

حالة السماء: تبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار على بعض مناطق الساحل والدواخل، ومن المتوقع أن تكون جيدة على بعض مناطق الدواخل وسرت تصحبها سحب رعدية.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (17-23)مْ.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا مع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، قد تكون جيدة على مناطق الواحات.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على الخليج.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (18-23)مْ على المناطق الساحلية، وتكون على جالو والجغبوب ما بين (30-33)مْ.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب، تتكاثر احيانا مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على الحمادة – الجفرة وأقصي الجنوب الغربي قد تصحبها سحب رعدية وتكون جيدة على الحمادة.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا على الحمادة وهون.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (26-32)مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً على السرير وتازربو مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (29- 35)مْ تصل على الكفرة إلى (39)مْ.

مدينة طرابلس

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