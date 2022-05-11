الدبيبة يُشدد على ضرورة اتباع آلية شفافة في تطبيق شروط الحج | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، باتباع آلية واضحة وشفافة لتطبيق شروط الحج التي أعلنتها وزارة الحج السعودية، على من جرى اختيارُهم بالقرعة للعامين 2020 – 2021.

ودعا إلى إعطاء الأولوية لمن لم يؤد فريضة الحج في السابق، وذلك خلال لقائه رئيس هيئة الحج والعمرة وأعضائها، ومندوبا عن دار الإفتاء.. حسب ما جاء في بيان المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وجاء اللقاء لمتابعة أعمال الهيئة، وما اتخذته من إجراءات لتنظيم موسم الحج لهذا العام، والاستماع لاحتياجاتها.

وأكد الدبيبة، على ضرورة توفير كل الاحتياجات اللازمة للحجاج الليبيين. والإعداد والتنظيم الجيد لكي يؤدي الحجاج المناسك بشكل يضمن سلامتهم وراحتهم.