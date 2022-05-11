“الدبيبة”: يجب إعطاء الأولوية لمن لم يؤدِ فريضة الحج سابقاً

التقى رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، برئيس وأعضاء هيئة الحج والعمرة ومندوب عن دار الإفتاء لمتابعة أعمال الهيئة، والاستماع لاحتياجاتها وما قامت به من إجراءات لتنظيم موسم الحج لهذا العام.

وأكد “الدبيبة” في بيان نشره حساب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة، على “ضرورة توفير كل الاحتياجات اللازمة للحجاج الليبيين والإعداد والتنظيم الجيد لكي يؤدي الحجاج المناسك بشكل يضمن سلامة وراحة بعثة الحجاج”.

وشدد رئيس حكومة الوحدة؛ على ضرورة اتباع آلية واضحة وشفافة لتطبيق شروط الحج وفقاً للآلية التي أعلنتها وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية، على من تم اختيارهم ضمن القرعة للعامين 2020- 2021 وإعطاء الأولوية لمن لم يؤد فريضة الحج في السابق.