الشهيبي: يجب عدم تحويل إيرادات النفط للصديق الكبير لحين إيجاد حل جذري

شدد رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية، توفيق الشهيبي، على ضرورة عدم تحويل إيرادات النفط لرئيس مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير لحين إيجاد حل جذري.

وقال الشهيبي في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»؛ إن “إعادة تصدير النفط هو أمر مهم للغاية ويجب أن لا يتوقف اطلاقا أما موضوع توزيع الايرادات فهذا أمر مختلف تماما”.

وتابع؛ “لذلك حجب الإيرادات في الخارج من صنع الله وعدم تحويلها للكبير هو الحل المؤقت لحين إيجاد حل جذري”.

وأوضح مضيفًا “خصوصا إننا مقبلون على انسداد سياسي أكبر بانتهاء مدة الاتفاق السياسي الحالي”.