الارصاد: انخفاض للحرارة وامطار متفرقة وجيدة رعدية على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاربعاء 11/ 05 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد انخفاض في درجات الحرارة اليوم على مناطق الشمال والجنوب الغربي، مع تكاثر للسحب على بعض مناطق غرب ليبيا – مناطق الخليج والوسط مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة تكون جيدة على بعض المناطق تصحبها خلايا من السحب الرعدية (خاصةً دواخل الشمال الغربي – الحمادة والمناطق المجاورة لها)، وتشمل الامطار بعض مناطق الشمال الشرقي والواحات.

ووفقا للتقرير تكون درجات الحرارة على مناطق الشمال تتراوح ما بين (18–24) مْ، وتكون على مناطق الوسط والجنوب ما بين (28–34) مْ تصل إلى (39)مْ على الكفرة.

ومن المتوقع بمشيئة الله أن تبقى درجات الحرارة أقل من معدلها في هذا الوقت من السنة على أغلب المناطق إلى يوم الجمعة القادم وتسجل ارتفاع تدريجي بداية من يوم السبت. والله اعلــم.