الدرقاش: يجب الإصرار على إجراء انتخابات برلمانية فقط

طالب مروان الدرقاش، المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، بضرورة الإصرار على إجراء انتخابات برلمانية فقط، على حد قوله.

وقال الدرقاش في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “ربط الانتخابات الرئاسية بالبرلمانية القصد منه إفشال الانتخابات ليستمر البرلمان أطول مدة ممكنة، لماذا تم ربط الانتخابات البرلمانية بالرئاسية واشتراط إجراؤهما بشكل متزامن؟”، بحسب وصفه.

وأضاف “هذا الأمر كان لضمان عدم إجراء الانتخابات أصلاً واستمرار البرلمان فمن المعروف أن الاتفاق على قانون خاص بالانتخابات الرئاسية هو مستحيل في ظل رغبة كل طرف في اقصاء منافسيه وإدراك جميع الأطراف أن فوز مرشح الخصم بهذه الانتخابات يعني سحق باقي المنافسين”، وفقا لتعبيره.

وتابع “لذلك ركز مجلس النواب على إصدار قانون انتخاب الرئيس قبل قانون الانتخابات البرلمانية واشترط إجراء الانتخابات البرلمانية بعد إعلان نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية”، بحسب حديثه.

واستطرد “منذ البداية لم يكن هدفهم التنحي ولكن المماطلة، لذلك يجب الإصرار على إجراء انتخابات برلمانية فقط وإرجاء الرئاسية إلى ما بعد إنجاز وإقرار الدستور”، بحسب زعمه.