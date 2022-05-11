أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي اليوم الأربعاء

يواصل الدينار الليبي انخفاض قيمته السوقية امام العملات الاجنبية في السوق الموازية مقارنة بالاسبوع الماضي

وفيما يلي أسعار بيع العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي من داخل سوق المشير بالعاصمة طرابلس لهذا اليوم الاربعاء 11- 5 – 2022

مع ملاحظة أن هذه الاسعار غير تابثة ويمكن ان تتغير في اي لحظة

1 دولار = 5.08 دينار ليبي

1 يورو = 5.34 دينار ليبي

1 جنيه استرليني 6.20 دينار ليبي

1 دينار ليبي = 0.60 دينار تونسي ( في بن قردان )

حوالات دبي = 5.07 دينار ليبي

أما أسعار بيع العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي وفق نشرة مصرف ليبيا المركزي اليوم الاربعاء فتعتبر مستقرة مع إنخفاض أو إرتفاع طفيف وكانت كما يلي :

الدولار الامريكي = 4.7975 دينار ليبي

اليورو : 5.0705 دينار ليبي

الجنيه الاسترليني 6.9283 دينار ليبي

الفرنك السويسري = 4.8377 دينار ليبي

100 ين ياباني = 3.68 دينار ليبي

الريال السعودي = 1.279 دينار ليبي

الدرهم الاماراتي = 1.3062 دينار ليبي

الدينار التونسي = 1.5499 دينار ليبي

الدرهم المغربي = 0.4791 دينار ليبي

الليرة التركي = 0.3166 دينار ليبي

الايوان الصيني = 0.7155 دينار ليبي