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أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي اليوم الأربعاء

تم النشر منذُ 51 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

 يواصل الدينار الليبي انخفاض قيمته السوقية امام العملات الاجنبية في السوق الموازية مقارنة بالاسبوع الماضي 

وفيما  يلي أسعار بيع العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي من داخل سوق المشير بالعاصمة طرابلس لهذا اليوم الاربعاء 11- 5 – 2022

مع ملاحظة أن هذه الاسعار غير تابثة ويمكن ان تتغير في اي لحظة 

  1 دولار =  5.08 دينار  ليبي

 1 يورو =  5.34 دينار  ليبي 

1 جنيه استرليني 6.20 دينار  ليبي

1 دينار ليبي = 0.60 دينار تونسي ( في بن قردان )  

حوالات دبي =  5.07 دينار  ليبي

أما أسعار بيع العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي وفق نشرة مصرف ليبيا المركزي اليوم الاربعاء  فتعتبر  مستقرة مع إنخفاض أو إرتفاع طفيف وكانت كما يلي : 

  الدولار الامريكي = 4.7975 دينار ليبي  

 اليورو :  5.0705 دينار ليبي 

الجنيه الاسترليني 6.9283 دينار ليبي 

الفرنك السويسري = 4.8377 دينار ليبي     

100 ين ياباني =  3.68 دينار ليبي 

 الريال السعودي =  1.279 دينار ليبي 

الدرهم الاماراتي = 1.3062 دينار ليبي 

الدينار التونسي = 1.5499 دينار ليبي

 الدرهم المغربي = 0.4791 دينار ليبي 

 الليرة التركي = 0.3166 دينار ليبي 

 الايوان الصيني = 0.7155 دينار ليبي

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بوابة افريقيا الاخبارية

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