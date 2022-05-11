ضبط متهمين في وقائع سلب مواطنين بقوة السلاح

قالت مديرية أمن بنغازي إن مركز شرطة العروبة نجح في القبض على شخصين قاما بعدة وقائع سلب للمواطنين بقوة السلاح.

وبينت المديرية، في بيان، أن المركز تلقى «شكوى المواطن بقيام أحد الأشخاص بالدخول عليه في ورشته بمنطقة شبنة وسلب هاتفه المحمول وإشهار شخص سلاحه (مسدس) على العمال بالورشة، ومن ثم لاذوا بالفرار تاركين خلفهم مركبتهم».

وحسب البيان فقد انتقل أعضاء التحريات إلى مكان الواقعة للتحري وجمع أكبر قدر من المعلومات عن المطلوبين وتمشيط المنطقة بالكامل»، مشيرا إلى «مشاهدة شخصين يقومان بالاعتداء على شخص من العمالة الوافدة بالمنطقة».

وجرى ضبط المتهمين وبحوزتهما أسلحة بيضاء، وعقب الانتقال بهما إلى المركز وإجراء التحقيقات معهما تبين أن الأول يدعى م.ع.س. من مواليد 2001، والثاني ف.ف.ع من مواليد2000، حسب مكتب الإعلام الأمني بنغازي.

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اعترف المتهمان بارتكابهما عدة سرقات وعمليات سلب، وجرى استدعاء الشاكي وتعرف عليهما، وأفاد بأنهما من دخلا الورشة وسلبا هاتفه المحمول بقوة السلاح. وأقر الشخصان المطلوبان بأن الهاتف الذي جرى سلبه متواجد بمركبة آلية نوع «هيونداي بيكاتشو» رصاصية اللون بمنطقة الليثي، وجرى إحضار المركبة وإحالة المطلوبين إلى النيابة العامة.

سيارة كانت مع المتهمين عقب ضبطهما وذلك في مركز شرطة العروبة. (مديرية أمن بنغازي)