ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار وتراجع اليورو

العنوان-طرابلس

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وارتفع متوسط سعر الدولار إلى 4.8 دينار من 4.79 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

في حين انخفض سعر اليورو إلى 5.06 دينار مقابل 5.05 دينار أمس، وثبت الجنيه الإسترليني عند 5.92 دينار.

وفي سلة العملات العربية، زاد سعر الريال السعودي 10 دراهم ليسجل 1.28 دينار مقابل 1.27 دينار أمس، و سعر الدينار التونسي ليسجل 1.55 دينار مقابل 1.54 دينار أمس، بينما استقر الدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار.

في حين يطرأ تغيير على اليوان الصيني والليرة التركية الذين سجلا 0.71 دينار و0.31 دينار على الترتيب.