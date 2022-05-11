مديرة الديوانة التونسية: حركة العبور في المنفذ الحدودي رأس اجدير تسير بالشكل المطلوب

قالت المديرة العامة للديوانة التونسية نجاة الجوادي أمس الثلاثاء، إنها ناقشت مع مدير مصلحة الجمارك اللواء سليمان علي سالم تسهيل حركة البضائع والتبادل التجاري عبر المنفذ البري رأس اجدير وتعزيز القدرات وتبادل الخبرات في المجال الجمركي.

الجوادي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا 218” أثناء زيارتها لطرابلس رفقة وفد رفيع المستوى من الديوانة التونسية، أكدت أن حركة العبور في المنفذ الحدودي رأس اجدير اتجاه البلدين تسير بالشكل المطلوب نتيجة التعاون بين الديوانة التونسية والجمارك الليبية.