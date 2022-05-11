المنقوش: قتل شيرين أبوعاقلة بالرصاص الحيّ إخراس لصوت الحق

علقت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، نجلاء المنقوش، على جريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، فجر الأربعاء، في مخيم جنين.

وقالت «المنقوش» في تغريدة عبر حسابها على تويتر، إن “قتل شيرين أبو عاقلة بالرصاص الحي على مرأى ومسمع العالم أجمع هو إخراس لصوت الحق، لصوت الضحايا ولصوت المرأة العربية الشجاعة التى لطالما كانت تؤمن بدور الصحافة الحرة”.

وأضافت موضحة: “وهو خرق علني للمواثيق والأعراف الدولية وحقوق الإنسان العدالة لشيرين فلسطين”.

تجدر الإشارة إلى أن جامعة الدول العربية دانت بأشد العبارات جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة، فيما دعت السفارة الأميركية في القدس إلى إجراء تحقيق جدي.

وحملت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في بيان لها، حكومة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة التي تستدعي المساءلة الدولية وملاحقة مرتكبيها أمام جهات العدالة الدولية المختصة بكل ما تمثله من أركان كجريمة حرب وانتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي.