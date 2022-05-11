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ويليامز تبحث الوضع الليبي مع عدد من السفراء الأوروبيين

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلعت المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني ويليامز، كلاً من سفير سويسرا لدى دولتي تونس وليبيا، جوزيف رينجلي، إضافة إلى ممثلين عن سفارتي سويسرا وهولندا،على نتائج زيارتها الأخيرة إلى عواصم أوروبية عدة.

جاء ذلك خلال لقاء وليامز بالسفراء في طرابلس، الأربعاء، ، بصفتهم رؤساء مشاركين في فريق العمل المعني بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان بشأن ليبيا.

واتفقت ويليامز مع السفراء على أهمية ضمان محاسبة المسؤولين عن الفظائع البشعة، وذلك على ضوء زيارتها إلى ترهونة الثلاثاء، وضرورة تقديم الدعم لذوي الضحايا، كما جاء في تغريدة لها على حسابها في تويتر.

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قناة 218 الليبية

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