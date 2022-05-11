وزارة النفط: استئناف الإنتاج سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد الليبي | أخبار ليبيا 24

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أعلنت وزارة النفط والغاز اليوم الأربعاء أن عملية استئناف إنتاج النفط سيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد الليبي.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن استئناف الإنتاج له أيضًا مردود إيجابي على البنية التحتية لقطاع النفط.

وطالبت وزارة النفط والغاز الجميع بتحييد قطاع النفط والغاز عن التجاذبات السياسية ووضع مصلحة دولة ليبيا فوق كل اعتبار.

وأفادت أنه اتضح للجنة التي شكلت من أجل التواصل مع الحكماء والأعيان أنه لا علاقة لأي مكون أو تكتل مدني بعملية الإقفال.

وذكرت الوزارة أن من قام بقفل الحقول والموانئ النفطية هم من أعطوا الإذن بالفتح حسب ما جاء في بيان تكتل الهلال النفطي الصادر أمس الثلاثاء.

وكان تكتل الهلال النفطي، أعلن مساء أمس الثلاثاء، رفع الحصار المفروض على المنشآت النفطية استجابة لدعوة رئيس البرلمان عقيلة صالح.

وأصدر، التكتل بيانا مصورًا، قال فيه إنه قرر الاستجابة لـ “تعليمات المستشار عقيلة صالح بفتح الحقول من هذه اللحظة”.