“أفريقيا أنتليجنس”: وزير خارجية تونسي سابق أحد المرشحين لمنصب المبعوث الأممي لليبيا

أكد موقع “أفريكا انتليجنس” الاستخباراتي الفرنسي، أن وزير الخارجية التونسي الأسبق، منجي حامدي، ضمن قائمة المرشحين لتولي منصب المبعوث الأممي الخاص لدى ليبيا.

وأوضح الموقع الفرنسي في تقريره، أن منجي حامدي “لم يحظ بعد بتأييد من الرئيس التونسي، قيس سعيد، ولكنه يتلقى دعمًا كبيرًا من الجزائر”.

وكان «حامدي» قد “سبق وتولى رئاسة البعثة الأممية لدى مالي في الفترة من 2015 إلى 2016، وعُين حامدي، البالغ من العمر 63 عامًا، وزيرًا للخارجية التونسي في حكومة مهدي جمعة، في الفترة من يناير 2014، حتى فبراير 2015”.

وفي مقال له بموقع “ريال كلير” كان منجي حامدي، قد قال إنه “على الأمم المتحدة بذل كل ما في وسعها لإعادة الزخم للعملية الانتخابية الليبية، لأن ذلك سيساهم في حفظ سيادتها”.

وتحدث حامدي أيضًا، عن موقف الأمم المتحدة من حكومتي باشاغا والدبيبة، قائلا: “الأمم المتحدة لا تستطيع من الناحية الفنية أن تختار جانبًا دون غيره”.