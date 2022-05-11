ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

11 May, 2022

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي “عبد الله اللافي” صباح الإربعاء ،سفير جمهورية سويسرا الاتحادية لدى ليبيا “جوزيف فيليب رينجلي”، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعراض آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا.‏

حيث ثمن “اللافي” الدور البارز الذي لعبته سويسرا في دعم واستضافة جولات الحوار السياسي الليبي، بهدف تحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا، مؤكداً على أهمية العمل على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد السفير السويسري سعي بلاده لإعادة فتح السفارة السويسرية بطرابلس في القريب العاجل، والذي سيعزز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين.