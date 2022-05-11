الدبيبة: نعزّي أسرة «أبو عاقلة» ونؤكد مواصلة ارتباط شعبنا بقضية فلسطين

تقدم رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، بالتعازي إلى أسرة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، التي قتلت برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال تغطية اقتحام جنود الاحتلال لمخيم جنين.

وقال الدبيبة في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “تعازينا الحارّة لأسرة الصحفية المقدسية شيرين أبو عاقلة ولكافة أبناء الشعب الفلسطيني”.

وأضاف “أبو عاقلة تم استهدافها أثناء تأديتها لواجبها الصحفي والوطني في تغطية اقتحام الإسرائيليين لمخيم جنين الصامد”.

وتابع “نؤكد مواصلة شعبنا الليبي ارتباطه المصيري بقضيتنا المركزية فلسطين ودعمنا للقدس”.