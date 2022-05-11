بليحق: مجلس النواب سيعقد جلسة في سرت قريبا دعما لحكومة الاستقرار

قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق ،إن عمل حكومة الاستقرار من سرت ستكون له آثار إيجابية منها حقن دماء الليبيين، مشيرا إلى أن المجلس اختار عقد جلسة في المدينة خلال الأيام المقبلة دعما لانطلاق عمل الحكومة من داخلها.

وأضاف بليحق أن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح تناول تلك المسألة خلال لقائه الأخير مع سفير أميركا، وأكد أيضا أن وجود الحكومة في سرت سيحول دون إدخال البلاد في حرب جديدة، كما أنه يتوافق مع مبادرة عقيلة، التي جاء على إثرها حوار جنيف الذي أفضى إلى اختيار المجلس الرئاسي والحكومة السابقة.

وأشاد بليحق بدعوة باشاغا إلى فتح الحوار شامل مع مختلف القوى، مضيفا أنه فيما يخص بالتحاور مع حكومة عبدالحميد الدبيبة فإنها لا تمتلك صفة قانونية وقد انتهت ولايتها وحكومة باشاغا هي الشرعية.