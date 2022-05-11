وزارة النفط: من قام بقفل الحقول والموانئ النفطية هم من أعطوا الإذن بالفتح

العنوان – طرابلس

ذكرت وزارة النفط والغاز اليوم الأربعاء أن من قام بقفل الحقول والموانئ النفطية هم من أعطوا الإذن بالفتح بحسب ما جاء في بيان تكتل الهلال النفطي أمس الثلاثاء.

وأضافت الوزارة في بيان لها أنه اتضح للجنة التي شكلت من أجل التواصل مع الحكماء والأعيان أنه لا علاقة لأي مكون أو تكتل مدني بعملية الإقفال.

وأشارت إلى أن عملية استئناف إنتاج النفط سيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد الليبي، ومردود إيجابي على البنية التحتية لقطاع النفط.

وطالبت وزارة النفط والغاز الجميع بتحييد قطاع النفط والغاز عن التجاذبات السياسية ووضع مصلحة دولة ليبيا فوق كل اعتبار.

يشار إلى أن تكتل الهلال النفطي، أعلن مساء أمس الثلاثاء، رفع الحصار المفروض على المنشآت النفطية استجابة لدعوة رئيس البرلمان عقيلة صالح.