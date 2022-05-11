«ستيفاني»: بحثت مع السفير السويسري تطورات الوضع الراهن في ليبيا

التقت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، بسفير سويسرا لدى دولتي تونس وليبيا لبحث التطورات الراهنة في ليبيا.

وقالت «وليامز» في تغريدة عبر حسابها على تويتر؛ “التقيت في طرابلس أمس بسفير سويسرا لدى دولتي تونس وليبيا، جوزيف رينجلي، إضافة إلى ممثلين عن سفارتي سويسرا وهولندا في ليبيا، بصفتهم رؤساء مشاركين في فريق العمل المعني بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان بشأن ليبيا”.

وتابعت أنها خلال اللقاء أطلعتهم على زيارتها الأخيرة إلى عدة عواصم أوروبية، مضيفة؛ “كما تطرقنا للوضع الراهن ومستقبل عملية برلين”.

وأكملت؛ “وتطرقنا أيضًا للتطورات الراهنة في ليبيا حيث تم احاطتي حول أنشطة مجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وخططها المستقبلية في ليبيا”.

وختمت ستيفاني وليامز موضحة “في ضوء زيارتي صباح أمس إلى ترهونة، اتفقنا أيضًا على أهمية ضمان محاسبة المسؤولين عن مثل هذه الفظائع البشعة، وضرورة تقديم الدعم لذوي الضحايا”.