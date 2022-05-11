باشاغا يدين اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة

أدان رئيس الحكومة فتحي باشاغا ، بأشد العبارات الجريمة النكراء التي أودت بحياة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطية صحفية قرب مخيم جنين.

و تقدّم باشاغا في سلسلة تغريدات على موقع تويتر ،بأحر آيات التعازي والمواساة لعائلة الفقيدة وكل الشعب الفلسطيني والصحفيين حول العالم. إن استهداف الصحفيين أثناء مزاولة عملهم جريمة بشعة وخرق لحرية التعبير ينبغي أن يحاسب مرتكبوه.

1/2 أدين بأشد العبارات الجريمة النكراء التي أودت بحياة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطية صحفية قرب مخيم جنين. pic.twitter.com/HGUhsmrmUC — فتحي باشاغا Fathi Bashagha (@fathi_bashagha) May 11, 2022