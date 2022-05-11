وصول 1500 أسطوانة غاز لنقاط البيع بسرت

وصلت إلى مدينة سرت شاحنات على متنها نحو 1500 أسطوانة غاز طهي لنقاط البيع المعتمدة من مراقبة الاقتصاد بسرت.

وقال مصدر بالمراقبة، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن غاز الطهي متوافر على نحو جيد بسرت»، مشيرًا إلى أن «سعر الاستبدال للأسطوانة الواحدة خمسة دنانير، فيما يبلغ سعره في السوق السوداء 35 دينارًا».

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وأضاف المصدر أن «توزيع الأسطوانات يجري عن طريق الجمعيات التعاونية الاستهلاكية»، وأشار إلى التوزيع «بواقع أربع جمعيات يوميًا، وبإشراف مراقبة الاقتصاد سرت وبالتعاون مع رجال الحرس البلدي».