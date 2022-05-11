مباحثات ليبية تركية حول تعزيز التعاون في مجالات الطاقة

استعرض وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة محمد عون رفقة وفد من رجال الأعمال الأتراك الذين يمثلون عددا من الشركات، سير عمل وقدرات الشركات التركية داخل تركيا وخارجها في مختلف المجالات المتعلقة بالطاقة.

وتطرق عون إلى ما تمرُ به الصناعة النفطية في ليبيا وخارجها بسبب الأوضاع الناتجة عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

كما بحث المجتمعون التحديات التي تواجه الصناعة النفطية المحلية والعالمية من حيث العرض والطلب، حيث خلُص الاجتماع إلى إمكانية التعاون بين الشركات الليبية والتركية في العديد من المجالات ومن ضمنها مجالات النفط والغاز.

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