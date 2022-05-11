بيان سعودي سنغالي: ندعم جهود التوصل لحل سياسي ليبي، وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية

اتفقت السعودية والسنغال على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها ودعم جميع الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي داخلي، وذلك وفق بيان مشترك صدر عقب زيارة الرئيس السنغالي ماكي سال للسعودية مؤخرا.

وشدد الجانبان وفق البيان على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.

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