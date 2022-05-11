فيصل الفيتوري: “ستيفاني” فقدت البوصلة والخريطة

أكد فيصل الفيتوري المحلل السياسي الليبي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، أن المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، وصلت لانسداد حقيقي ويقين بأنها فقدت البوصلة والخريطة.

وكتب المحلل السياسي الليبي على حسابه بموقع فيسبوك؛ “بعد الإعلان عن ضم ليبيا الي الاستراتيجية العشرية من قبل وزير الخارجية الأمريكي في الشهر الماضي تغادر ستيفاني وليامز إلى واشنطن لأنها وصلت إلى انسداد حقيقي ويقين بأنها فقدت البوصلة والخريطة وفهمت أخيرا بأنها هي الأخرى أيضا أداة من الأدوات”.

وأوضح الفيتوري مضيفا؛ “وكنت قد ذكرتها وابلغتها باختفاء غسان قبل خروجه من المشهد بشهر وحذرتها بعدم القفز على كرسي رئاسة البعثة لأنها ستندم والبقاء كوكيلة أفضل لها، ولكن!”.