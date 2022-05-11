متطوعون شباب يزيلون الرمال الزاحفة على طريق بني وليد-المردوم

عاون عدد من الشباب المتطوعين في مدينة بني وليد مديرية أمن المردوم ومكتب الزراعة بالمدينة في أعمال إزالة الأتربة والرمال الزاحفة والمنتشرة على طريق بني وليد – المردوم شرق المدينة.

وطالب المشرفون على الحملة عبر «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، الجهات المسؤولة بضرورة إطلاق حملة تشجير واسعة تشمل هذه الطرق؛ ما يسهم في وقف التصحر وزحف الرمال التي تعرقل حركة السير.

– أهالي قريتين في بني وليد يطالبون بصيانة وإنارة طريق المردوم

غياب ملحوظ لدور المجلسين البلديين في بني وليد والمردوم

وذكر المشرفون أن الحملة استمرت ليوم كامل رغم الإمكانات المتواضعة والبسيطة، وفي غياب ملحوظ لدور المجلسين البلديين في بني وليد والمردوم.