لجنة الداخلية تباشر عملها بالتحقيق في قضية البنزين المغشوش

باشرت لجنة التحقيق المكلفة من وزارة الداخلية بشأن الشكوى المتداولة حول وجود وقود ملوث وغير مطابق للمواصفات القياسية في بعض محطات الوقود، أعمالها بعقد اجتماع موسع -الأربعاء- ترأسه رئيس اللجنة لواء بشير.

وضم الاجتماع أعضاء اللجنة، ومدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة النفط والغاز ومدير إدارة التزويدات بمؤسسة النفط في طرابلس ومندوباً عن إدارة المتابعة بحكومة الوحدة واللواء محمد فتح الله مدير الإدارة العامة للدعم المركزي ورئيس لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز.

وناقش المجتمعون الشكوى المتداولة وتحديد المسؤولين والأضرار الناجمة عن غش الوقود، وتقديم التقارير لرئيس حكومة الوحدة واستعراض آخر المستجدات في هذه القضية.

وتجدر الإشارة إلى أن واقعة البنزين المغشوش قد تحولت إلى قضية رأي عام بعد تكرار هذه المشكلة لمئات المواطنين ممن زودوا عرباتهم بهذا الوقود من عدة محطات بنزين في مناطق ليبية متفرقة، فيما أصدر النائب العام قراره بفتح تحقيق فوري لكشف الفاعلين أو المسؤولين عن هذا الغش، وشكلت حكومة الوحدة لجنة للتحقيق في الشكاوى المتداولة حول وجود الوقود الملوث وغير المطابق للمواصفات القياسية في بعض محطات الوقود، وتحديد المسؤولين والأضرار الناجمة عنه، وتقديم تقرير مشفوع بمحاضر التحقيق لنتائج عملها لرئيس الحكومة خلال أجل أقصاه أسبوع.

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