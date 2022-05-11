رئيس خارجية النواب يشارك في احتفالية يوم الفرانكفونية الذي نظمته جامعة بنغازي

شارك رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية يوسف العقوري عبر التقنية الافتراضية في افتتاح احتفالية يوم الفرانكفونية الذي نظمه قسم اللغة الفرنسية بجامعة بنغازي بمشاركة سفارات الدول الفرانكفونية وهي ” فرنسا ، رومانيا ، بلجيكا ، وتشيكيا ” بالإضافة للسفارة الليبية في فرنسا وعدد من الباحثين والأكاديميين.

وأكد العقوري خلال الفعالية على أهمية الاهتمام بتعليم اللغة الفرنسية ودعم جميع المبادرات لتدريس اللغات الأجنبية في المدارس الليبية.

وأشار العقوري لأهمية اللغة الفرنسية باعتبار أن ليبيا تقع في محيط فرانكوفوني وتجاورها عدة دول ناطقة بالفرنسية، مضيفا أن لجنة الخارجية عبّرت سابقاً عن الرغبة في الانضمام للمنظمة الفرانكفونية من أجل تعزيز التعاون العلمي والاقتصادي مع أعضاء المنظمة والتقارب معها.

وتقدم العقوري بالشكر لإدارة جامعة بنغازي ولجميع القائمين على تنظيم الاحتفالية، مشيراً إلى أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات العلمية والثقافية والتي ستسمح بالاستفادة من الفرص الدراسية والعلمية التي تتيحها الدول الناطقة بالفرنسية، مؤكداً أن تعزيز التعاون العلمي والثقافي على الصعيد الدولي هو من ضمن أولويات لجنة الخارجية.

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